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сегодня, 11:40 0

Российский Фонд Прямых Инвестиций планирует финансировать новые инвестпроекты в Приамурье

Российский Фонд Прямых Инвестиций планирует финансировать новые инвестпроекты в Приамурье
Фото: amurobl.ru

Участие Российского Фонда Прямых Инвестиций в финансировании крупных инвестиционных проектов Приамурья с присутствием иностранного капитала обсудили в рамках Дней Амурской области в Совете Федерации. Встречу с директором инвестиционного департамента РФПИ Владимиром Примаком провёл глава региона Василий Орлов.

Также в ней участвовали заместитель председателя Правительства Амурской области Петр Пак, министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова и директор агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

— Активизация взаимодействия с Фондом важна с точки зрения поддержки инвестиционных проектов региона. В том числе инвестпроектов, способствующих выполнению задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным: повышения производительности труда, роста рабочих мест, развития сектора малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, – сказал Василий Орлов.

Региональным агентством по привлечению инвестиций составлен перечень из семи индустриальных проектов и более десяти проектов государственно-частного партнёрства с объёмом инвестиций более 30 миллиардов рублей. Представители Российского Фонда Прямых Инвестиций заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с Амурской областью по таким направлениям, как глубокая переработка в сельском хозяйстве, создание и реконструкция объектов инфраструктуры.

Губернатор Приамурья сделал акцент на возможности реализации проектов газо-химического кластера: производство водорода, промышленных газов и последующих переделов газо-химического сырья.

В итоге стороны договорились о точечной работе с каждым проектом и проведении консультаций с инвесторами, сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящее время два крупных инвестиционных проекта Приамурья – Амурский газохимический комплекс и метанольный завод – уже находятся в работе Фонда.

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#губернатор #российская власть #финансы

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