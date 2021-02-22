В России началась самая короткая рабочая неделя в году

В связи с празднованием Дня защитника Отечества на этой неделе россияне будут работать всего три дня – с 24 по 26 февраля.

Из-за того, что рабочий день 22 февраля перенесли на субботу, 20 февраля, на прошлой неделе россиянам пришлось работать шесть дней. По сообщениям Роструда, помимо одной шестидневной, в 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

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Наталья Сиротова