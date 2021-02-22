Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:26 0

Алиса Мон назвала себя плохой мамой и призналась, что сделала восемь абортов

Алиса Мон назвала себя плохой мамой и призналась, что сделала восемь абортов
Фото: 300experts.ru

Звезда 90-х Алиса Мон в программе «Секрет на миллион» призналась Лере Кудрявцевой, что сделала за свою жизнь не меньше 8 абортов, о которых не жалеет, пишет Paparazzi.

Певица рассказала, что, несмотря на спираль, она всё равно беременела от разных мужчин. В своём первом браке с музыкантом Василием Марининым у Алисы было три прерывания беременности. По словам исполнительницы, с мужем её связывал только секс, а детей от него она не хотела.

Мон призналась, что за свою жизнь не меньше восьми раз принимала решение об аборте.

У певицы есть единственный сын Сергей, которого она родила в 1989 году от композитора Сергея Муравьева. В молодости он стал принимать наркотики. Сейчас сыну Алисы Мон 31 год, он завязал с пагубной привычкой, но нигде не работает и живёт за её счёт.

Артистка называет себя плохой матерью. По её словам, она бы хотела видеть своего сына более состоятельным. Ранее Алиса снимала квартиру сыну и его жене, а также обеспечивала их. После развода Сергей живет с матерью.

Как говорит певица, сын занимается спортом и музыкой, но ничего не зарабатывает. Она рассказала, что пыталась его образумить —перестала готовить и ничего не покупала, но долго не продержалась.

Просмотров всего: 139

#дети #СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Наталья Рудова снялась полностью обнажённой назло хейтерам
В России и мире

Никита Джигурда рассказал о интимной жизни с Мариной Анисиной
Происшествия

На теле 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в Приамурье, полиция обнаружила синяки
Общество

Выбор читателей за 21 февраля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь