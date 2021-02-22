Алиса Мон назвала себя плохой мамой и призналась, что сделала восемь абортов

Певица рассказала, что, несмотря на спираль, она всё равно беременела от разных мужчин. В своём первом браке с музыкантом Василием Марининым у Алисы было три прерывания беременности. По словам исполнительницы, с мужем её связывал только секс, а детей от него она не хотела.

Мон призналась, что за свою жизнь не меньше восьми раз принимала решение об аборте.

У певицы есть единственный сын Сергей, которого она родила в 1989 году от композитора Сергея Муравьева. В молодости он стал принимать наркотики. Сейчас сыну Алисы Мон 31 год, он завязал с пагубной привычкой, но нигде не работает и живёт за её счёт.

Артистка называет себя плохой матерью. По её словам, она бы хотела видеть своего сына более состоятельным. Ранее Алиса снимала квартиру сыну и его жене, а также обеспечивала их. После развода Сергей живет с матерью.

Как говорит певица, сын занимается спортом и музыкой, но ничего не зарабатывает. Она рассказала, что пыталась его образумить —перестала готовить и ничего не покупала, но долго не продержалась.