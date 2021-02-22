В Хабаровском крае весьма упитанный тигр перешёл дорогу автомобилистам (видео)

В Хабаровском крае автомобилисты встретили упитанного тигра, который переходил дорогу. Люди пришли в восторг и начали снимать дикую кошку на видео. Судя по взгляду, тигр был в лёгком недоумении от такого объёма внимания, рассказывают специалисты центра «Амурский тигр».

Подписчики инстаграм-аккаунта центра «Амурский тигр» предположили, что в этот момент думал усатый: «Отвалите от меня лысые некрасивые кожаные мешки, не для вас мама такую булочку красивую растила», а также назвали его «пончиком» и «пухляшом».

Ранее специалисты национального парка «Земля леопарда» сняли на видео, как два молодых тигра устроили «краш-тест» фотоловушке. После игр больших котят техника серьёзно не пострадала, сообщили в пресс-службе национального парка.