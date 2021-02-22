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22февраля
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сегодня, 10:23 0

На теле 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в Приамурье, полиция обнаружила синяки

На теле 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в Приамурье, полиция обнаружила синяки
Фото: pixabay.com

Полицейские обнаружили на теле 9-летнего мальчика, который ушёл из дома 17 февраля, синяки и ссадины. Ребёнок находится в медицинском учреждении. В отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

19 февраля представители социального учреждения сообщили в полицию о том, что ребёнок живёт в неблагополучной семье. Семью проверили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Мать мальчика встретила инспекторов в нетрезвом состоянии, в доме царила антисанитария. При этом женщина рассказала, что уже два дня не видела своего сына. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сразу же полицейские взялись за поиски ребёнка. 20 февраля появилась информация о том, что мальчик находится в дома своего друга. Несовершеннолетнего отправили на судебно-медицинское обследование, так как на теле у него были царапины и синяки. По результатам обследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Сейчас ребёнок находится в социальной палате медицинского учреждения, его матери грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Напомним, 9-летний мальчик ушёл из дома 17 февраля. В поисках ребёнка принимали участие сотрудники полиции и волонтёры поисково-спасательных отрядов.

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#дети #закон #происшествия

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