На теле 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в Приамурье, полиция обнаружила синяки

19 февраля представители социального учреждения сообщили в полицию о том, что ребёнок живёт в неблагополучной семье. Семью проверили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Мать мальчика встретила инспекторов в нетрезвом состоянии, в доме царила антисанитария. При этом женщина рассказала, что уже два дня не видела своего сына. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сразу же полицейские взялись за поиски ребёнка. 20 февраля появилась информация о том, что мальчик находится в дома своего друга. Несовершеннолетнего отправили на судебно-медицинское обследование, так как на теле у него были царапины и синяки. По результатам обследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Сейчас ребёнок находится в социальной палате медицинского учреждения, его матери грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Напомним, 9-летний мальчик ушёл из дома 17 февраля. В поисках ребёнка принимали участие сотрудники полиции и волонтёры поисково-спасательных отрядов.