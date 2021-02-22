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22февраля
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сегодня, 09:45 0

В Приамурье спасатели эвакуировали пятерых пассажиров застрявшего возле Зеи КамАЗа

В Приамурье спасатели эвакуировали пятерых пассажиров застрявшего возле Зеи КамАЗа
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Все пятеро пассажиров КамАЗа, который застрял в пятидесяти километрах от посёлка Хвойный Зейского района, были спасены.

Спасатели обнаружили замерзший автомобиль 20 февраля около десяти вечера, отогреть и завести машину с помощью тепловой пушки не удалось. 21 февраля всех пассажиров вывезли в Зею, сам большегруз пришлось оставить на месте происшествия, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, около 16:30 20 февраля спасателям поступила информация о том, что в пятидесяти километрах от посёлка Хвойного Зейского района сломался автомобиль. КамАЗ с пятью пассажирами направлялся в сторону метеопоста Мульмуга.

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#погода #помощь #природа #происшествия

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