В Приамурье спасатели эвакуировали пятерых пассажиров застрявшего возле Зеи КамАЗа

Спасатели обнаружили замерзший автомобиль 20 февраля около десяти вечера, отогреть и завести машину с помощью тепловой пушки не удалось. 21 февраля всех пассажиров вывезли в Зею, сам большегруз пришлось оставить на месте происшествия, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, около 16:30 20 февраля спасателям поступила информация о том, что в пятидесяти километрах от посёлка Хвойного Зейского района сломался автомобиль. КамАЗ с пятью пассажирами направлялся в сторону метеопоста Мульмуга.