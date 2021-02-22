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22февраля
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Выбор читателей за 21 февраля

Выбор читателей за 21 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 21 февраля.

В Благовещенске водитель снёс восемь метров нового дорожного ограждения

В субботу, 20 февраля, на улице Театральной в районе пересечения с улицей Школьной произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль снёс около восьми метров ограждения.

Мифы и реальность: мнение амурских врачей об интернет-способах восстановления после COVID-19

За почти год жизни в условиях пандемии врачи уже разработали рабочую схему лечения коронавируса. В идеале сама болезнь проходит под контролем врача, а вот после формального выздоровления человек чаще всего оказывается предоставлен сам себе. При этом COVID-19 не всегда уходит бесследно – бывает у переболевших сохраняется кашель, одышка и слабость. И вот тут вступают в игру интернет-рецепты, которые, по заверениям их авторов, должны исцелить вас быстро и наверняка.

Во время полёта над США у самолёта оторвался двигатель и упал на жилые дома

Пассажиры самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс из американского Денвера в город Гонолулу, штат Гавайи, увидели, как один из двигателей самолёта вышел из строя в воздухе и стал разваливаться. Обломки развалившегося двигателя упали на жилые кварталы.

На Сахалине у ворот интерната нашли окровавленную девочку-подростка

В посёлке городского типа Смирных Сахалинской области возле интерната «Радуга» местные жители нашли окровавленную полураздетую девочку. Врачи диагностировали у пятнадцатилетнего подростка серьезные травмы.

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#Обзор #интернет #СМИ

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