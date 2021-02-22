Россиянам рассказали, чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19

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Таким образом, в нашей стране есть уже три вакцины, сделанные на разных технологических платформах. «Российская газета» рассказала, чем они отличаются друг от друга.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»). Разработчик: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС, подана заявка на одобрение ВОЗ. Генноинженерная векторная вакцина с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться. Вводится двукратно с интервалом 3 недели. Эффективность составляет 91,4 процента, против тяжелого течения заболевания – 100 процентов. Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев – уже доказано).

У привитых может наблюдаться гриппоподобный синдром – повышение температуры (иногда до 38-39 градусов), мышечные и суставные боли, боль в месте введения, общая слабость, головная боль. При необходимости рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Обычно симптомы проходят в течение 1-2 дней. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.

Применяют её у взрослых 18-60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет. Кроме того, нельзя применять при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях в анамнезе; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний. Прививку можно выполнить через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – после нормализации температуры.

При тяжелых осложнениях после введения первой дозы (анафилактический шок, генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) введение второго компонента также запрещается.

С осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ и других заболеваниях сердца, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ и др.

«ЭпиВакКорона» разработана и производится научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Зарегистрирована в России и Туркменистане. Генноинженерная пептидная вакцина на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность 100 процентов. Иммунная защита будет действовать один год.

Сильных нежелательных явлений, связанных с действием вакцины не выявлено, отмечается боль в месте укола и, иногда, повышение температуры до 38,5 градусов. Применяют у взрослых 18-60 лет, также проводились испытания вакцины на добровольцах 60+. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Также запрещено делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и др.); при тяжелых формах аллергических заболеваний; первичном иммунодефиците, злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях, поствакцинальных осложнениях при предыдущем введении вакцины; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения.

Прививку можно делать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

«КовиВак» разработана и производится ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, планируется проведение процедуры пререгистрации ВОЗ, а также регистрация в зарубежных странах. Цельновирионная инактивированная вакцина на основе «убитого» целого коронавируса. Это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в две недели. Иммунологическая эффективность составляет 85 процентов (образование антител в определенные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться несколько позже). Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований. Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено, у 15 процентов участников отмечалась легкая боль в месте укола, а уплотнение – у 1 процента. Головная боль и легкое повышение температуры были у единичных участников испытаний.

Применяют у взрослых 18-60 лет. Вакцины такого типа применяют у людей с иммуносупрессивными и иммунодефицитными состояниями. Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились. Также не применяют у людей, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, а также людям с тяжелыми аллергиями. Временно противопоказана: при острых лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Прививку делают через 2-4 недели после выздоровления.

Допускается возможность вакцинации при хронических заболеваниях почек, печени, нейроэндокринной системы, тяжелых заболеваниях кроветворения, аутоиммунных , аллергических заболеваниях, бронхиальной астме и др. Состояние пациента и возможность прививки с учетом фактора польза-риск оценивает лечащий врач.