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22февраля
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сегодня, 08:07 1

Антимонопольщики проверят, имеют ли таксисты право повышать тарифы в непогоду

Антимонопольщики проверят, имеют ли таксисты право повышать тарифы в непогоду
Фото: https://pixabay.com/

Федеральная антимонопольная служба решила изучить обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий. Под прицел попали «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», Gett и «Максим».

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, соответствующие запросы уже направлены в адрес этих компаний.

Ранее в ФАС отмечали, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия или существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость. Известно, что траты россиян на такси в 2020 году выросли на 45 процентов, а количество поездок на 52 процента.

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#дороги #погода #российская власть #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    7 минут назад

    Антимонопольщики лучше пусть проверят, имеет ли государство право повышать сборы с населения. Фонд капремонта имеет на счетах 2.5 олимпиарда рублей и никак не успевает их освоить, но при этом недавно в очередной раз подняли плату за капремонт.

    Видите ли, таксисты их беспокоят в непогоду... Тьфу.

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