Антимонопольщики проверят, имеют ли таксисты право повышать тарифы в непогоду

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Федеральная антимонопольная служба решила изучить обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий. Под прицел попали «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», Gett и «Максим».

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, соответствующие запросы уже направлены в адрес этих компаний.

Ранее в ФАС отмечали, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия или существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость. Известно, что траты россиян на такси в 2020 году выросли на 45 процентов, а количество поездок на 52 процента.