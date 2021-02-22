Гороскоп на 22 февраля: Скорпионам надо отдохнуть, а Ракам предстоит активное творчество

Восход Солнца: 07:27

Заход Солнца: 17:59

Солнце в Рыбах.

Овен. Будьте революционером и новатором сегодня на работе, не отказывайтесь от позитивного взгляда на жизнь.

Телец. Постарайтесь не быть сегодня с окружающими настолько категоричным.

Близнецы. Чтобы достичь поставленной цели, вам следует правильно распределить силы!

Рак. Активный творческий день. Благоприятен для критического анализа своих возможностей и наклонностей, пересмотра отношений с партнерами, поисков иной сферы деятельности. Благоприятны путешествия, совместные занятия в коллективе.

Лев. Удача будет сопутствовать людям, которые выкроят немного времени на решение проблем близких и родных. Даже если ситуация приобретет очертания критической и вам придется бороться не только за свои интересы, сохраняйте самообладание, чтобы выйти победителем.

Дева. Сегодня нельзя отказываться от своих взглядов и убеждений, еще слишком рано менять позицию кардинально. Спокойно выслушайте человека, которому доверяете, даже если он решил вас критиковать.

Весы. Займитесь проектом, который достаточно долго пылился в ожидании вашего вдохновения и свободного времени.

Скорпион. Отдых был бы лучшим планом на этот день, но если вам все-таки предстоит поработать, не перенапрягайтесь! Этот день благоприятен для обучения, самых разных контактов с незнакомыми людьми, для расширения связей, обновления эмоционального восприятия.

Стрелец. Внезапные траты, хотя и могут быть неожиданными, не заставят вас отказывать себе в чем-то необходимом в будущем. Не сидите дома, вас ожидает встреча с интересным человеком, который скрасит вечер.

Козерог. Из-за перепадов настроения вам угрожает нервный срыв, возьмите эмоции под контроль. Не бойтесь делать первый шаг к примирению с близкими людьми после незначительных ссор.

Водолей. Сегодня вы можете смело распоряжаться своими деньгами, сделаете все правильно. Готовьтесь импровизировать, быстрая реакция будет незаменимой в делах.

Рыбы. Звезды рекомендуют Рыбам взять передышку, если работы навалится слишком много. Распределите все, что хотите сделать, а потом беритесь за нововведения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев