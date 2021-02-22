Гороскоп на неделю 18 февраля – 24 февраля: Рыбам стоит быть осторожными в деньгами, а Овнов ждёт неожиданный доход

Общий астрологический прогноз на неделю с 18 февраля по 24 для всех знаков Зодиака.

Овен. Вы настолько погружены в текущие дела, что можете не услышать нового предложения, которое принесет вам новый источник доходов. В среду, возможно, вы получите крупную сумму, и очень вовремя.

Телец. Вероятен избыток жизненной энергии. Важно сбалансировать питание и следить за эмоционально-психическим состоянием.

Близнецы. У Близнецов эта неделя станет временем творческого подъема и свершений. У вас может возникнуть желание сменить имидж, сделать что-нибудь новое со своей внешностью и манерой поведения. Потребность во внимании будет доминирующей на этой неделе.

Рак. Вы начинаете искать нового партнера. Выдвигаемые требования таковы: а) он должен уметь интеллектуально стимулировать Вас; б) он должен быть настоящим другом; в) он должен не бояться Вашего стремления к самостоятельности и независимости; г) он не должен стесняться выглядеть неординарной личностью.

Лев. Неделя будет очень плодотворной и столь же беспокойной. Вы не хотите сидеть без дела, находите все новые и новые задачи, требующие решения. Будет возможность помочь людям, которые когда-то оказали вам важные услуги, или просто сделать что-то полезное для других.

Дева. Материальные блага будут чаще притягивать те люди, чья деятельность связана с не очень материальными вещами: науками, искусствами, духовными практиками и философскими теориями, со всеми видами познания и творческого самовыражения.

Весы. Как вы будете относиться к окружающим, тем же и они ответят вам. Таков закон данного периода. На работе старайтесь не горячиться и не вступать в конфликты. Не показывайте себя с неприглядной стороны. Кстати, что касается внешнего вида - задумайтесь об этом.

Скорпион. У типичных Скорпионов в самом начале недели могут возникнуть сложности в семье и в карьере. Возможно вам придется крутиться как белка в колесе между домашними делами и работой. Наберитесь терпения и продержитесь до середины недели.

Стрелец. Неделя благоприятна для творчества. Вы не боитесь выходить за общепринятые рамки, даете волю фантазии там, где это возможно.

Козерог. Козерогам на этой неделе следует особое внимание уделить мерам профилактики здоровья. Возрастает вероятность простуды или кашля. Ваши легкие сейчас особенно уязвимы, поэтому постарайтесь не попадать под сквозняки и одеваться по погоде.

Водолей. Мысленно надевайте защитный костюм: вполне возможно, что ваша персона нежданно-негаданно окажется объектом всеобщего внимания. А каждая ошибка или промах будут подвергаться жестокой критике. Не отчаивайтесь и внимательно анализируйте все происходящее.

Рыбы. На этой неделе не исключены финансовые потери из-за вашей неосмотрительности или из-за желания быстро и за чужой счет решить какие-то свои проблемы. Не полагайтесь на окружающих и постарайтесь не ввязываться ни в какие коммерческие и банковские авантюры.

Астролог: Вальдемар Небоходцев