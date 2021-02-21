Снова рост: в Приамурье выявлено 48 новых случаев коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе выявлено 48 новых случаев, при этом один пациент скончался, 54 выздоровело.

— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 33 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 процентов), у 15 – в виде пневмонии (31 процент), ­– уточняют в Роспотренадзоре.

С момента начала пандемии, по данным портала стопкоронавирус.рф, в Приамурье зафиксировано 20692 случая COVID-19. 19104 из них закончились выздоровлением пациентов, 163 – смертью.