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21февраля
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сегодня, 17:26 0

Снова рост: в Приамурье выявлено 48 новых случаев коронавируса

Снова рост: в Приамурье выявлено 48 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе выявлено 48 новых случаев, при этом один пациент скончался, 54 выздоровело.

— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 33 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 процентов), у 15 – в виде пневмонии (31 процент), ­– уточняют в Роспотренадзоре.

С момента начала пандемии, по данным портала стопкоронавирус.рф, в Приамурье зафиксировано 20692 случая COVID-19. 19104 из них закончились выздоровлением пациентов, 163 – смертью.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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