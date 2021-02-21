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21февраля
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сегодня, 18:05 1

Не везёт, так не везёт: страховщики рассказали, какие мужчины чаще всего попадают в аварии

Не везёт, так не везёт: страховщики рассказали, какие мужчины чаще всего попадают в аварии
Фото: https://pixabay.com/

К 23 февраля российскими страховщиками было проведено исследование, показавшее, обладатели каких мужских имен чаще всего попадают в аварии. За основы были взяты данные за 2020 год.

Согласно исследованию страховой компании «Согласие», меньше всего везло водителям с именем Егор – их аварийность составила 16,3 процента. Собратьями Егоров по аварийности стали Яковы– у них этот процент почти так же высок и составляет 15,9.

В то же время обладатели имен Анатолий, Леонид, Станислав и Валентин попадали в аварии реже остальных – их аварийность составила чуть выше девяти процентов.

Лидерами по количеству возмещенных убытков стали Александры, Сергеи и Андреи.

Между тем, свое исследование по ДТП проводили в ГИБДД. Ведомство выясняло, какой день недели является самым аварийным.

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#дороги #ДТП

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    Апанасов и Апполинариев еще меньше ?

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