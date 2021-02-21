В Благовещенске водитель снёс восемь метров нового дорожного ограждения

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В субботу 20 февраля на улице Театральной в районе пересечения с улицей Школьной произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль снёс около восьми метров ограждения.

Как сообщает городская администрация, участок улицы Театральной от Школьной до Моховой Пади, а это порядка 5,5 километра, был капитально отремонтирован в 2020 году. Там был оборудован почти километр нового пешеходного ограждения. Теперь испорченные пролёты ремонту не подлежат и будут заменены. За муниципальное имущество виновнику ДТП придётся заплатить из своего кармана.