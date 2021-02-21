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На Сахалине у ворот интерната нашли окровавленную девочку-подростка

На Сахалине у ворот интерната нашли окровавленную девочку-подростка
Фото: pixabay.ru

В посёлке городского типа Смирных Сахалинской области возле интерната «Радуга» местные жители нашли окровавленную полураздетую девочку. Врачи диагностировали у пятнадцатилетнего подростка серьезные травмы.

— Я заметила, что у ворот стояла девочка в носочках прямо на снегу, в черных легинсах, футболке, вся окровавленная. Посадила в машину, отвезла в скорую. По дороге она сообщила, что девочки её избили сначала утром, потом воспитатели положили в медицинское отделение. Оттуда она ушла, и её избили ещё раз, головой о стену, – цитирует Аstv.ru рассказ спасительницы подростка.

Врачи диагностировали серьезные травмы и отвезли девочку в больницу. Как сообщается, несмотря на то, что об инциденте сообщили в полицию, правоохранители пока не заинтересовались этой историей. Зато представители интерната уже пытались вывезти подростка назад.

— Чтобы, видимо, не дать истории огласки. Но хирург сказал, что с таким сотрясением просто не имеет права её отпустить - рассказала спасительница подростка.

О сложившейся ситуации в известность поставлены местные органы власти. На данный момент официальных комментариев от них не поступило.

Свою проверку по факту публикаций в СМИ об избиении подростка начала региональная прокуратура.

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#Дальний Восток #дети #здоровье #происшествия

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