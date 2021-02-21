Россиянам разрешили сдавать свои биометрические данные в МФЦ

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Биометрические данные позволят россиянам пользоваться госуслугами без предъявления паспорта. Сдать биометрию теперь можно будет и в МФЦ. Ранее это можно было сделать только в отделениях банков.

Проект постановления уже подготовлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Парламентская газета. Эксперты отмечают, что это очень своевременное решение, так как с наступлением 2021 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам удаленно проходить идентификацию и получать по биометрии широкий спектр услуг.

При этом сообщалось, что российское МВД за три года планирует создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Это позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.