Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 2

Во время полёта над США у самолёта оторвался двигатель и упал на жилые дома

Во время полёта над США у самолёта оторвался двигатель и упал на жилые дома
Фото: https://pixabay.com/

Пассажиры самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс из американского Денвера в город Гонолулу, штат Гавайи, увидели, как один из двигателей самолёта вышел из строя в воздухе и стал разваливаться. Обломки развалившегося двигателя упали на жилые кварталы.

На момент происшествия полёт длился всего полчаса. Пилотам удалось вернуться в аэропорт вылета и посадить судно. Обошлось без жертв.

Как сообщает телеканал CNN, о том, что с неба на дома жителей пригорода Денвера, падают обломки самолёта в полицию сообщили местные жители. Правоохранители призвали людей не трогать детали самостоятельно.

Просмотров всего: 347

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Благовещенске водитель снёс восемь метров нового дорожного ограждения
Происшествия

На Сахалине у ворот интерната нашли окровавленную девочку-подростка
Общество 1

Открыта продажа субсидированных авиабилетов по маршруту Благовещенск-Москва на весь 2021 год
Происшествия

Жительница Москвы убила двоих детей и хотела покончить с собой
Комментарии
Показать все (2)
  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Довёл Байден страну до ручки - всё сыпется, всё разваливается, митинги жестоко разгоняют, 40 000 000 граждан голодают, к зиме не готовы, люди замерзают насмерть прямо в своих домах, миллионы жителей самого большого штата без тепла и электричества...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    25 минут назад

    Дак то пиндосы...Там госдеп и ЦРУ. А у нас время бесконечных побед.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь