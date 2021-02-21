Во время полёта над США у самолёта оторвался двигатель и упал на жилые дома

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Пассажиры самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс из американского Денвера в город Гонолулу, штат Гавайи, увидели, как один из двигателей самолёта вышел из строя в воздухе и стал разваливаться. Обломки развалившегося двигателя упали на жилые кварталы.

На момент происшествия полёт длился всего полчаса. Пилотам удалось вернуться в аэропорт вылета и посадить судно. Обошлось без жертв. Как сообщает телеканал CNN, о том, что с неба на дома жителей пригорода Денвера, падают обломки самолёта в полицию сообщили местные жители. Правоохранители призвали людей не трогать детали самостоятельно.

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#происшествия #транспорт

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Наталья Баландина