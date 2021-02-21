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21февраля
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сегодня, 15:01 0

Открыта продажа субсидированных авиабилетов по маршруту Благовещенск-Москва на весь 2021 год

Открыта продажа субсидированных авиабилетов по маршруту Благовещенск-Москва на весь 2021 год
Фото: https://pixabay.com/

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу субсидированных билетов для дальневосточников на весь 2021 год. Ранее билеты можно было купить только на даты вылетов до 31 мая.

Как сообщает в своём инстаграм-аккаунте амурский минтранс, льготные тарифы действуют на направлении из Благовещенска в Москву и обратно. Стоимость билета 9700 рублей без учёта сбора авиационных агентств за оформление.

При этом льготных билетов до Питера амурчане пока не увидят. Росавиация не заключила договор ни с одной авиакомпанией.

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#Дальний Восток #отдых #транспорт #туризм

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На «дальневосточных гектарах» амурчане развивают туризм, строят заводы и выращивают клубнику
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