Открыта продажа субсидированных авиабилетов по маршруту Благовещенск-Москва на весь 2021 год
Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу субсидированных билетов для дальневосточников на весь 2021 год. Ранее билеты можно было купить только на даты вылетов до 31 мая.
Как сообщает в своём инстаграм-аккаунте амурский минтранс, льготные тарифы действуют на направлении из Благовещенска в Москву и обратно. Стоимость билета 9700 рублей без учёта сбора авиационных агентств за оформление.
При этом льготных билетов до Питера амурчане пока не увидят. Росавиация не заключила договор ни с одной авиакомпанией.
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