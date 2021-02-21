Полиции разрешили забирать в вытрезвители пьяных и буйных россиян из их квартир

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Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Исходя из него, сотрудники полиции могут доставлять в вытрезвители пьяных людей, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, в скверах, парках, поездах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В документе отмечается, что утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке лиц будут перевозить в медицинские организации или специализированные учреждения, пишут РИА Новости.

Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в собственном жилище, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или испортить имущество. Кроме того, человека могут забрать по письменному заявлению тех, кто находится вместе с ним в доме.

В документе также говорится, что с пьяными людьми в общественных местах сотрудники полиции должны будут поступать «с учётом особенностей» ситуации. В частности, при необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.

Документ также предусматривает меры безопасности при доставлении лиц в состоянии опьянения: например, при подобной работе наряд полиции должен быть в составе не менее двух человек и должен ехать на служебном транспорте. Нужно будет также убедиться, что у пьяных людей нет оружия или предметов, которые можно использовать как оружие.