Жительница Москвы убила двоих детей и хотела покончить с собой

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В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве матерью двоих детей трёх и одиннадцати лет. Женщина после совершения преступления пыталась покончить с собой, нанесла себе ранения в области шеи, но врачи её спасли и доставили в больницу.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления убийство двух малолетних, – сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу Москве .

Трагедия произошла вчера, 20 февраля, в квартире одного из домов по Ясному проезду. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, допрашиваются отец детей и соседи.

Между тем в сети обсуждают ситуацию, которая произошла на стрим-платформе Twitch.Е Её создатели заблокировали аккаунт стримера под ником KillaMfCam, после того как на него пожаловались пользователи. По их словам, стример накричал на собственного ребёнка в прямом эфире и грозился его убить.