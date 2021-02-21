Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:02 0

В понедельник в Приамурье небольшой снег: прогноз погоды на 22 февраля

В понедельник в Приамурье небольшой снег: прогноз погоды на 22 февраля
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, в понедельник, 22 февраля, в Приамурье ночью на юге ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный слабый. Температура по северу -25°С...-30°С, местами около -35°С, в центральных районах -22°С...-27°С, в южных -16°С...-21°С.

Днём солнечно и без осадков. Ветер северо-западный с усилением до 8-13 метров в секунду. Температура по северу -15°С...-20°С, по югу -11°С...-16°С.

В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, без осадков. Днём температура -14°С...-16°С, ночью -20°С...-24°С. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре пасмурно, небольшой снег. Днём температура -11°С...-12°С, ночью до -24°С. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём до -18°С, ночью столбик термометра опустится до -26°С. Ветер северный, северо-западный, 2-8 метров в секунду.

В Шимановске и Сковородине солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -16°С…-18°С, ночью -21°С…-26°С. Ветер северо-западный, 4-12 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Днём температура воздуха -21°С…-28°С, ночью до -30°С. Ветер северный, 3-10 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура -15°С...-17°С. Днём переменно, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура около -12°С.

Просмотров всего: 132

#погода

распечатать


Происшествия 2

Пятеро человек застряли в сломанном автомобиле в Приамурье
Общество

Без снега и ветра: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля
Общество 5

В Благовещенске весенний паводок может подтопить микрорайон
Общество

Амурчан ждёт снежная суббота: прогноз погоды на 20 февраля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь