В понедельник в Приамурье небольшой снег: прогноз погоды на 22 февраля

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Днём солнечно и без осадков. Ветер северо-западный с усилением до 8-13 метров в секунду. Температура по северу -15°С...-20°С, по югу -11°С...-16°С.

В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, без осадков. Днём температура -14°С...-16°С, ночью -20°С...-24°С. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре пасмурно, небольшой снег. Днём температура -11°С...-12°С, ночью до -24°С. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём до -18°С, ночью столбик термометра опустится до -26°С. Ветер северный, северо-западный, 2-8 метров в секунду.

В Шимановске и Сковородине солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -16°С…-18°С, ночью -21°С…-26°С. Ветер северо-западный, 4-12 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Днём температура воздуха -21°С…-28°С, ночью до -30°С. Ветер северный, 3-10 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура -15°С...-17°С. Днём переменно, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура около -12°С.