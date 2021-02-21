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21февраля
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сегодня, 13:03 2

Амурские полицейские получили медали за освобождение заложников в Амурском строительном колледже

Амурские полицейские получили медали за освобождение заложников в Амурском строительном колледже
Фото: 28.мвд.рф

Начальник амурского управления МВД генерал-майор полиции Константин Носков вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам органов внутренних дел. Среди награждённых оказались полицейские, освободившие заложников из Амурского строительного колледжа в 2019 году, и сотрудники управления МВД, спасшие людей на пожаре.

За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Российской Федерации награждены несколько полицейских. Медалью «За отвагу» – старший лейтенант полиции Антон Шевченко. Медалью «За отличие в охране общественного порядка» – капитан полиции Алексей Шевцов.

Антон Шевченко и Алексей Шевцов удостоены государственных наград за обезвреживание преступника и освобождение заложников. 14 ноября 2019 года в Амурском колледже строительства и ЖКХ, расположенном в Благовещенске злоумышленник из огнестрельного оружия убил одного, ранил троих учащихся и удерживал в аудитории около пятнадцати человек. Позже молодой человек выстрелил в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Полицейские обезвредили преступника и освободили заложников, не допустив ещё больших жертв.

За проявленную смелость и самоотверженность при спасении людей во время пожара приказом министра внутренних дел Российской Федерации награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения» старший сержант полиции Виктор Шуба и сержант полиции Роман Федотов. 30 марта 2020 года загорелось общежитие по улице Трудовой города Благовещенска. Сотрудники полиции в тяжелейших условиях с риском для жизни и здоровья провели эвакуацию более 20 граждан, а с прибывшим пожарным расчётом – ещё около 40 жильцов.

За большой личный вклад в дело борьбы с наркопреступностью объявлена благодарность заместителя министра внутренних дел Российской Федерации подполковнику полиции Евгению Мыскину, подполковнику полиции Фёдору Чабану, майору полиции Андрею Дьяченко.

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#жизнь

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Комментарии
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  • OT

    OT
    2 часа назад

    Едросовские награды никакого авторитета не имеют кроме как привилегий

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    30 минут назад

    чёта , помнится мне преступник застрелился - ? не ?

    кого оне спасли ?

    Душком от таких наград не пахнет ?

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