Первый в мире случай заражения человека новым птичьим гриппом выявили в России

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Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Об этом сообщила в субботу на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что от человека человеку новый птичий грипп пока не передаётся.

— Учёными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это был первый подтверждённый случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). Все мероприятия по защите людей и животных удалось провести в короткий срок.

— Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро, – рассказала глава Роспотребнадзора.

Россия направила информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа Всемирной организации здравоохранения, пишет ТАСС.