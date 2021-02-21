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21февраля
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сегодня, 12:00 0

Ушёл из жизни Игорь Лиханов – спикер заксобрания Забайкалья

Ушёл из жизни Игорь Лиханов – спикер заксобрания Забайкалья
Фото: chita.ru

В Чите на 69 году жизни скончался председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов. Похороны пройдут в Чите.

Игорь Лиханов родился 18 марта 1953 года. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело»; в 2007 году – Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Игорь Лиханов – кандидат медицинских наук, врач высшей категории. С 1994 по 2013 год он возглавлял забайкальскую краевую клиническую больницу. В 2004-2008 годах избирался депутатом Читинской областной Думы четвёртого созыва. Работал в заксобрании Забайкальского края всех трёх созывов, с апреля 2016 года возглавлял региональный парламент, пишет chita.ru.

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#Дальний Восток #жизнь #заксобрание

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