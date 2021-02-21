В Чите троллейбус попал в ДТП, вылетел на обочину и врезался в дерево

Фото: chita.ru

В центре Читы произошло ДТП с троллейбусом. После столкновения с легковым автомобилем троллейбус вылетел на обочину и врезался в дерево. Никто из пассажиров не пострадал.

«По предварительным данным произошло столкновение автомобиля Mazda Atenza и троллейбуса, из-за чего троллейбус столкнулся с деревом. Водитель легкового автомобиля имеет признаки алкогольного опьянения. Водитель троллейбуса доставлен в медицинское учреждение, среди пассажиров пострадавших нет», – уточнили в управлении ГИБДД по Забайкальскому краю. Причины ДТП устанавливаются, сообщает chita.ru.

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#Дальний Восток #ДТП #жизнь #происшествия

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Александра Соловьёва