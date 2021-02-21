На берег Сахалина выбросило кита редкого вида

Фото: astv.ru

На побережье Сахалина выбросило мёртвого кита. Млекопитающее заметили немного южнее Горнозаводска в Невельском районе. Учёные подозревают, что кит может оказаться представителем очень редкого вида.

Кита заметил водитель, который в сильный шторм проезжал по берегу Татарского пролива. Волонтёр «Экологической вахты Сахалина» Ольга Чащина отправилась на место, измерила длину животного и взяла образцы тканей.

«И вот здесь может скрываться самое интересное. Мы переслали фото и видео ведущим российским экспертам, Владимиру Бурканову и Ольге Филатовой. Они определили вид кита как «северный плавун». Но заметили, что это может быть и другой вид, открытый буквально в 2016 году – намного более редкий малый или черный плавун. Шансы на это даёт размер животного – в длину он не превышает 8,5 метра», – рассказал Дмитрий Лисицын, эколог и руководитель «Эковахты».

Точный ответ сможет дать генетический анализ взятого образца. В ближайшее время его передадут на исследование в Москву, сообщает astv.ru.