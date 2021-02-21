Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 0

На берег Сахалина выбросило кита редкого вида

На берег Сахалина выбросило кита редкого вида
Фото: astv.ru

На побережье Сахалина выбросило мёртвого кита. Млекопитающее заметили немного южнее Горнозаводска в Невельском районе. Учёные подозревают, что кит может оказаться представителем очень редкого вида.

Кита заметил водитель, который в сильный шторм проезжал по берегу Татарского пролива. Волонтёр «Экологической вахты Сахалина» Ольга Чащина отправилась на место, измерила длину животного и взяла образцы тканей.

«И вот здесь может скрываться самое интересное. Мы переслали фото и видео ведущим российским экспертам, Владимиру Бурканову и Ольге Филатовой. Они определили вид кита как «северный плавун». Но заметили, что это может быть и другой вид, открытый буквально в 2016 году – намного более редкий малый или черный плавун. Шансы на это даёт размер животного – в длину он не превышает 8,5 метра», – рассказал Дмитрий Лисицын, эколог и руководитель «Эковахты».

Точный ответ сможет дать генетический анализ взятого образца. В ближайшее время его передадут на исследование в Москву, сообщает astv.ru.

Просмотров всего: 37

#Дальний Восток #животные

распечатать


Происшествия

В Чите троллейбус попал в ДТП, вылетел на обочину и врезался в дерево
Общество 1

На «дальневосточных гектарах» амурчане развивают туризм, строят заводы и выращивают клубнику
Происшествия 3

В Благовещенске полицейская собака помогла найти преступника
Общество 5

В Благовещенске появился подозрительный «приют» для животных
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь