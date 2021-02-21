Джигурда выпил отвар из мухоморов прямо на пресс-конференции

— Там мед, мухоморы, клюква, брюква. Поэтому ваше здоровье! – заявил Джигурда собравшимся журналистам и выпил примерно 100 грамм неизвестной жидкости.

Актер признался, что у него начались галлюцинации и начал рассказывать об Адаме, Еве, змее и угнетении женщин мужчинами. По его словам, змей был самим Господом Богом, который, дав Еве отведать запретный плод, запустил мировую историю.