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21февраля
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сегодня, 12:18 1

Джигурда выпил отвар из мухоморов прямо на пресс-конференции

Джигурда выпил отвар из мухоморов прямо на пресс-конференции
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпатажный актёр Никита Джигурда выпил отвар из мухоморов непосредственно перед пресс-конференцией. После этого он прямо на камеры говорил странные вещи, сообщает НСН.

— Там мед, мухоморы, клюква, брюква. Поэтому ваше здоровье! – заявил Джигурда собравшимся журналистам и выпил примерно 100 грамм неизвестной жидкости.

Актер признался, что у него начались галлюцинации и начал рассказывать об Адаме, Еве, змее и угнетении женщин мужчинами. По его словам, змей был самим Господом Богом, который, дав Еве отведать запретный плод, запустил мировую историю.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Толбузянин

    Толбузянин
    40 минут назад

    Слов нет, просто чучело

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