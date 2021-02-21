Джигурда выпил отвар из мухоморов прямо на пресс-конференции
Эпатажный актёр Никита Джигурда выпил отвар из мухоморов непосредственно перед пресс-конференцией. После этого он прямо на камеры говорил странные вещи, сообщает НСН.
— Там мед, мухоморы, клюква, брюква. Поэтому ваше здоровье! – заявил Джигурда собравшимся журналистам и выпил примерно 100 грамм неизвестной жидкости.
Актер признался, что у него начались галлюцинации и начал рассказывать об Адаме, Еве, змее и угнетении женщин мужчинами. По его словам, змей был самим Господом Богом, который, дав Еве отведать запретный плод, запустил мировую историю.
Просмотров всего: 181