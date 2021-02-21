Амурская область вошла в число лидеров по вакцинации от коронавируса в России

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса. Приамурье вошло в число территорий, проявляющих наибольший интерес к вакцинации.

Список составили в РБК на основе данных региональных минздравов. Согласно полученным сведениям, лидируют по темпам вакцинации Москва и регионы Дальнего Востока, в аутсайдерах оказался Северный Кавказ.

Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 миллиона человек – это около 2,2% населения России.

Выяснилось, что наибольший интерес к вакцинации проявляют в Дальневосточном федеральном округе: в топ-15 регионов с наибольшим процентом вакцинированных помимо Сахалина и Магаданской области также вошли Чукотский автономный округ, Камчатский край и Амурская область. К середине февраля количество привитых от коронавируса амурчан превысило 21 тысячу.

На Сахалине к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили более 5,1% жителей. К ней приближаются Москва с показателем 4,73% и Магаданская область с 4,2%. В середине списка оказались Крым и Севастополь, где показатели по вакцинации сопоставимы с данными из регионов Центральной России. Ближе к концу списка регионы Северного Кавказа – в Чечне привит 1% населения, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – около 1,15%, в Ингушетии – 1,26%.