Бузова назвала Даву «родным человеком»

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своём состоянии после расставания с Давидом Манукяном. По её словам, она до сих пор относится к Даве очень тепло.

— Два года я была верна, предана, любила одного мужчину, хотела до конца и навсегда, поддерживала, дарила свою любовь, ласку, заботу, внимание… Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить, – рассказала Бузова изданию StarHit.

Ольга пожелала Манукяну удачи во всём, в том числе в телешоу, в котором он будет участвовать.

Бузова и Манукян заявили о расставании после двух лет отношений в январе этого года.