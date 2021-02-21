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21февраля
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сегодня, 10:17 1

Бузова назвала Даву «родным человеком»

Бузова назвала Даву «родным человеком»
Фото: @buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своём состоянии после расставания с Давидом Манукяном. По её словам, она до сих пор относится к Даве очень тепло.

— Два года я была верна, предана, любила одного мужчину, хотела до конца и навсегда, поддерживала, дарила свою любовь, ласку, заботу, внимание… Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить, – рассказала Бузова изданию StarHit.

Ольга пожелала Манукяну удачи во всём, в том числе в телешоу, в котором он будет участвовать.

Бузова и Манукян заявили о расставании после двух лет отношений в январе этого года.

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#шоу-бизнес

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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    37 минут назад

    Чернильница

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