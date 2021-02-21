Льготную ипотеку могут распространить на строительство частных домов

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Минфин России предлагает распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Речь идёт об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идёт об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», – говорится в сообщении Минфира РФ

Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить жилищные условия.

«Снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», – считает Алексей Моисеев, замминистра ведомства.

За время действия программы уже выдано 129,4 тысяч кредитов на сумму 344,3 миллиардов рублей. Из них в 2020 году выдали 78,8 тысяч кредитов на 214,9 миллиардов рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставили на сумму 6,3 миллиардов рублей, из них в 2020 году – 4,9 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.