Названа причина смерти Андрея Мягкова
Стала известна точная причина смерти известного советского и российского артиста Андрея Мягкова, сообщает «Московский комсомолец».
Родственники Мягкова рассказали, что незадолго до смерти Мягков испытывал проблемы с сердцем и даже перенёс операцию по шунтированию артерий. Однако она 82-летнему актёру не помогла.
В день смерти у него случился сердечный приступ. Прибывшие медики пытались его спасти, но безуспешно.
Мягков 20 февраля был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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