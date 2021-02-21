Названа причина смерти Андрея Мягкова

Родственники Мягкова рассказали, что незадолго до смерти Мягков испытывал проблемы с сердцем и даже перенёс операцию по шунтированию артерий. Однако она 82-летнему актёру не помогла.

В день смерти у него случился сердечный приступ. Прибывшие медики пытались его спасти, но безуспешно.

Мягков 20 февраля был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.