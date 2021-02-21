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21февраля
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сегодня, 09:34 0

Названа причина смерти Андрея Мягкова

Названа причина смерти Андрея Мягкова
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стала известна точная причина смерти известного советского и российского артиста Андрея Мягкова, сообщает «Московский комсомолец».

Родственники Мягкова рассказали, что незадолго до смерти Мягков испытывал проблемы с сердцем и даже перенёс операцию по шунтированию артерий. Однако она 82-летнему актёру не помогла.

В день смерти у него случился сердечный приступ. Прибывшие медики пытались его спасти, но безуспешно.

Мягков 20 февраля был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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#культура #шоу-бизнес

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