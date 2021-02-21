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«Не про ЖКХ и не про дороги»: мэр Благовещенска рассказал о любимых книгах

«Не про ЖКХ и не про дороги»: мэр Благовещенска рассказал о любимых книгах
Фото: @o.g.imameev

Мэр Благовещенска Олег Имамеев на своей страничке в Instagram рассказал подписчикам не о проблемах города и рабочих моментах, а о своих книжных увлечениях. Поделиться личным глава столицы Приамурья обещал горожанам давно.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев признался, что любит читать и читает много. При этом глава города увлечённо «проглатывает» издания различных жанров.

«Не могу назвать себя книголюбом сотого или даже девяностого уровня, но читать очень люблю и читаю много. И читатель я всеядный. От Агаты Кристи и Эдгара По до научных книг по психологии, которые как раз читаю сейчас. В любой книге мне интересна мысль, которую хотел передать писатель. Как правило, она не явная, но прочтя книгу, ты понимаешь автора. Что между строк сказать хотел, от чего предостеречь, к чему призвать. Даже в обычном романе Жюля Верна о морских приключениях есть место серьезной морали. Или Солженицын, который с каждой страницы во весь голос говорит: «Не допускайте больше этого!», – написал Олег Гатауллович.

Поделился мэр и воспоминаниями о книгах, которые произвели на него особое впечатление.

«Как сейчас помню картинку из юности. Повидавшая жизнь книга. Хабаровское книжное издательство. Владимир Арсеньев и его классическая повесть «Дерсу Узала». Помню как зачитывался, как с головой погружался в атмосферу тайги. В ту эпоху, когда осваивали Дальний Восток. Те герои, те подвиги и нам дают посыл – не надо ничего бояться, всё может покориться. Надо всего лишь быть разумным по отношению к себе, окружающим людям, природе. Впечатлён книгой Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Жесткое произведение. Да, это суровая правда о Великой Отечественной войне. Я с опаской читаю такие книги. Подчас выворачивает наизнанку. Но это не отполированные повести советского периода. Астафьев сильно, конечно, писал. Так, что практически физически ощущаешь запах крови и пота. Также из военной тематики нравится «Сердце Бонивура». Но это уже другая эпоха», - отмечает мэр Благовещенска.

Олег Имамеев любит и фантастику, в частности, произведения Айзека Азимова. А в поездках чаще читает электронные книги.

«Вообще, книги нужно любить. Мне всегда приятнее читать классическую книгу – со страницами, с закладками. Но, к сожалению, не всегда получается носить её с собой, поэтому много скачиваю электронных книг и читаю в поездках, в самолете. Иногда выбираю аудиоварианты на прогулках и пробежках», - рассказал Олег Имамеев.

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#городская власть #жизнь #мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Солженицын мерзкий писатель-и Астафьев потом предал всех фронтовиков-не то мэр читает-не то

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