На «дальневосточных гектарах» амурчане развивают туризм, строят заводы и выращивают клубнику

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Амурчанин Роман Стародубцев три года назад взял участки земли на территории Свободненского района в безвозмездное пользование. Здесь он создал базу отдыха.

— Открыть турбазу мы хотели давно, но землю для её строительства получить не удавалось. Шанс воплотить задуманное в жизнь появился, когда стартовала программа по выдаче «дальневосточных гектаров». Тогда мы всей семьёй оформили в безвозмездное пользование восемь бесплатных гектаров недалеко от села Голубое, рассказал Роман Стародубцев.

Территорию будущей турбазы привели в порядок, очистили озеро, построили домики и беседки. Пока отдыхающих база принимает только летом. В планах возвести тёплые домики, чтобы туристы могли приезжать и зимой.

В Приамурье уже активно осваиваются 3,5 тысячи гектаров. В прошлом году в регионе оформили 848 «дальневосточных гектаров». На безвозмездно полученных землях амурчане занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм.

В Свободненском районе на территории «дальневосточных гектаров» в огромных масштабах амурчане выращивают клубнику, на берегах Нижне-Бурейского водохранилища жители области организовали размещение туристического объекта «Шамбала», на границе Свободненского и Шимановского районов построили базу отдыха «Стривер», в Магдагачинском районе на «дальневосточных гектарах» построили завод по производству древесного угля. В Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов, в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных, на территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан.

Особой популярностью у амурчан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы.

В Приамурье для бесплатного предоставления доступно более 14 миллионов гектаров земель. В основном, это земли лесного фонда. Остальная территория области закрыта для программы, ведь на ней расположены земли находящиеся в ведении Минобороны, Роснедр, участки, занятые заповедниками и заказниками, сообщает портал правительства Амурской области. А тем, кто успешно сможет освоить один гектар, хотят бесплатно выдавать ещё и второй.