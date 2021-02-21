Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак»

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В субботу, 20 февраля, в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова и носит название «Ковивак». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», её разработал Центр имени Чумакова, – сказал Мишустин.

В гражданский оборот первые 120 тысяч доз вакцины запустят в середине марта. Мишустин подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является единственной страной, у которой есть три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Её разработал научный центр имени Гамалеи, и она получила название «Спутник V». Позже появилась разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора – «ЭпиВакКорона»

К середине февраля количество привитых от коронавируса амурчан превысило 21 тысячу. В Приамурье завезли обе существующие вакцины от COVID-19 – «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона». Записаться на вакцинацию можно через интернет.