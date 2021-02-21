Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость
сегодня, 08:32 0

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак»

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак»
Фото: pixabay.com

В субботу, 20 февраля, в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова и носит название «Ковивак». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», её разработал Центр имени Чумакова, – сказал Мишустин.

В гражданский оборот первые 120 тысяч доз вакцины запустят в середине марта. Мишустин подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является единственной страной, у которой есть три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Её разработал научный центр имени Гамалеи, и она получила название «Спутник V». Позже появилась разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора – «ЭпиВакКорона»

К середине февраля количество привитых от коронавируса амурчан превысило 21 тысячу. В Приамурье завезли обе существующие вакцины от COVID-19 – «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона». Записаться на вакцинацию можно через интернет.

Просмотров всего: 4

#коронавирус #вакцинация от COVID #здоровье

распечатать


Коронавирус

В Приамурье ещё три человека скончались от коронавируса
Коронавирус

В Шимановске отменили масочный режим, но не везде
Общество

В России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса
Коронавирус

Мифы и реальность: мнение амурских врачей об интернет-способах восстановления после COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь