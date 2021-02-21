Выбор читателей за 20 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 20 февраля.
В Приморье обнаружен неизвестный науке зверь
Инспекторы Приморского охотнадзора обнаружили в лесу неизвестного науке зверя. Животное сняли на камеру, но опознать не смогли.
Прокуратура потребовала отстранить мэра Зеи от должности
За нарушение законодательства о противодействии коррупции Зейской районной прокуратурой инициирована процедура освобождения от должности главы города.
В микрорайоне Благовещенска преобразится ещё одна территория
Центр развития территорий Приамурья показал проект преображения пространства в районе улиц Институтской и Дьяченко в Благовещенске. В здании расположены почта, поликлиника и библиотека, но прилегающая территория выглядит неухоженно.
Мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли
Сотрудники правоохранительных органов нашли 9-летнего Михаила Трапезникова, который ушёл из дома 17 февраля. О хорошей новости сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.
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