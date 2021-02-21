Выбор читателей за 20 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 20 февраля.

Инспекторы Приморского охотнадзора обнаружили в лесу неизвестного науке зверя. Животное сняли на камеру, но опознать не смогли.

За нарушение законодательства о противодействии коррупции Зейской районной прокуратурой инициирована процедура освобождения от должности главы города.

Центр развития территорий Приамурья показал проект преображения пространства в районе улиц Институтской и Дьяченко в Благовещенске. В здании расположены почта, поликлиника и библиотека, но прилегающая территория выглядит неухоженно.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 9-летнего Михаила Трапезникова, который ушёл из дома 17 февраля. О хорошей новости сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.