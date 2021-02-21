Амурские школьники вступают в Юнармию, а студенты колледжей соревнуются в стрельбе (фото)

В Амурской области прошёл «Единый день вступления в Юнармию». 20 февраля к уже имеющимся 10,5 тысячам юнармейцев присоединились еще 1369 школьников.

Помимо удостоверений им выдается часть юнармейской формы, которая была закуплена еще в прошлом году. В 2020-ом из бюджета Амурской области по инициативе губернатора Василия Орлова, было предусмотрено пять миллионов рублей на приобретение 348 комплектов юнармейской одежды. В этом году сумма выделенных на эту статью расходов средств гораздо больше – 12 миллионов рублей.

— У нас в области юнармейское движение активно развивается. Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. В целом же в Амурской области более 200 объединений военной и патриотической направленности, и «Юнармия» является тем центром, который сможет их все объединить, – отметил глава региона Василий Орлов.

А 17 февраля, на областном сборном пункте военного комиссариата Амурской области стартовал финал конкурса «Патриоты Амура». Заочный этап прошёл в виде онлайн-игры, посвященной истории возникновения Дня защитника Отечества. Очный этап проходил в форме военно-прикладного многоборья.

В числе конкурсов были смотр-конкурс строя и песни, огневая подготовка, заправка солдатской кровати, надевание на время общевойскового защитного комплекта, оказание первой доврачебной помощи. Под конец состоялась и игра в лазертаг.

Студенты Амурского аграрного колледжа стали победителями в общекомандном и личном зачетах. Второе место занял Амурский колледж сервиса и торговли, на третьем – Амурский казачий колледж.

В личном зачете победил студент Амурского аграрного колледжа Владислав Левчук, «серебро» завоевал студент Амурского колледжа сервиса и торговли Родион Касаткин, замыкает тройку лучших участников конкурса студент Амурского аграрного колледжа Илья Грицко.