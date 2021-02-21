Астрологический прогноз на 21 февраля

Восход Солнца: 07:29

Заход Солнца: 17:57

Солнце в Рыбах.

Овен. Наблюдая за другими людьми, вы неожиданно сможете многое понять и о себе. Предстоит день интересных открытий. В этот день вас может ждать приятная встреча, которая внесет в вашу жизнь свежую струю. Не время для активных действий, лучше уделить внимание своему духовному развитию.

Телец. Осторожнее со своим плохим настроением, если испортите его кому-то другому, то помиритесь очень не скоро. Сегодня вы будете притягивать людей и этим стоит воспользоваться! Решайте сами, как отвечать на флирт представителей противоположного пола.

Близнецы. Сейчас вам сложно будет найти общий язык с теми людьми, с которыми просто необходимо прийти к одному мнению. Возможно, вам придется найти старую записную книжку и поднять связи, которые принесут новые перспективы.

Рак. Полагайтесь на людей, в которых вы на 100% уверены, все остальные могут стать причиной крушения ваших надежд. Звезды рекомендуют избегать неприятных людей, общение с ними может быстро превратиться в катастрофу.

Лев. Рака ожидает судьбоносная встреча. Главное, оказаться в нужном месте и нужное время. Но интуиция вас точно не подведет, поэтому с утра наведите марафет и морально подготовьтесь к новому знакомству.

Дева. Не жалейте времени на свой проект, не торопитесь, если работаете с документами или цифрами. Астрологи предупреждают о том, что невольная ошибка в делах может испортить вам настроение после обеда.

Весы. Астрологи считают, что сегодня риск оправдан, он может принести вам много профессиональных побед. Астрологи считают, что вы покажете себя хорошо в интеллектуальной сфере, отложив тяжелый физический труд.

Скорпион. Вам срочно нужно побыть наедине с собой, чтобы обдумать линию поведения на будущее. Расслабьтесь и настройтесь на получение удовольствия от простых вещей, общения, например.

Стрелец. Избегайте общения с людьми, которые нарушают ваш душевный комфорт — в этом списке некоторые коллеги и конкуренты. В целом день будет неплохим.

Козерог. Вы несколько перенапряжены и можете задеть собеседников, из чего получатся долгие конфликты и ссоры. Лучше потратить силы на рабочие вопросы и закончить давно начатые дела и задачи.

Водолей. Появится возможность поговорить о важных вещах с человеком, мнением которого вы дорожите. Вселенная любит шутить, например, сегодня она даст возможность заработать именно тем, кто готов помочь просто так.

Рыбы. Старайтесь не торопиться, если перед вами встала надобность принять решение о личной жизни. Вам нужно чаще слушать близких людей, иначе ошибок из-за излишней уверенности в себе в большом деле не избежать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев