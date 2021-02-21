Мифы и реальность: мнение амурских врачей об интернет-способах восстановления после COVID-19

За почти год жизни в условиях пандемии врачи уже разработали рабочую схему лечения коронавируса. В идеале сама болезнь проходит под контролем врача, а вот после формального выздоровления человек чаще всего оказывается предоставлен сам себе. При этом COVID-19 не всегда уходит бесследно – бывает у переболевших сохраняется кашель, одышка и слабость. И вот тут вступают в игру интернет-рецепты, которые, по заверениям их авторов, должны исцелить вас быстро и наверняка.

Но так ли это? Мы собрали самые популярные и необычные интернет-советы по восстановлению после коронавируса и попросили амурских врачей рассказать, какие из них действительно смогут помочь, а какие только навредят. Все советы будут комментировать врачи Амурского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Жидкова и Татьяна Бурмистрова.

Возвращаем запах и вкус

Потеря обоняния – один из самых типичных симптомов коронавируса. При этом даже если человек полностью здоров, запах и вкус может возвращаться с большой задержкой.

23-летний блогер из Канады Кемар Гэри Лалор показал в TikToc необычный способ, который восстанавливает обоняние после COVID-19 за несколько дней. Рецепт, по словам парня, родом с Ямайки. Нужно взять апельсин и коричневый сахар и пожарить апельсин на открытом огне, пока тот не станет чёрным. Приготовленный оригинальным способом фрукт надо почистить и засыпать в отдельной миске 2-5 ложками коричневого сахара. По словам блогера, этот рецепт вернул ему обоняние за несколько дней.

Ещё один способ восстановить обоняние – регулярно нюхать резкие специи. Этот рецепт рекомендовал на просторах интернета медик, нейрофизиолог Александр Будик. Несколько раз в день он посоветовал около 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики или корицы, которые заставят нужные органы активно работать.

Мнение амурских врачей:

– От 34 до 98 процентов пациентов с COVID-19 сталкиваются с аносмией, то есть утрачиванием способности различать запахи. Потерю обоняния вызывает воздействие вируса на головной мозг и клетки обонятельного эпителия.

Выделяют несколько причин и механизмов развития этого симптома. При попадании инфекции в дыхательные пути клетки вырабатывают секрет, который приводит к отеку (набуханию) слизистой, поэтому обонятельные рецепторы находятся под этим «воспалительным покрывалом» и не распознают запахи. В этом случае после купирования воспаления (промывания физиологическим раствором, орошения и другие меры) восстанавливается восприятие запахов примерно через две недели без особых проблем.

В случае повреждения обонятельного рецептора потребуется времени больше – около одного месяца. Вот здесь как раз и могут помочь вышеназванные советы: чтобы восстановить обоняние, стоит вдыхать «яркие» ароматы, но не обладающие резким запахом (например, нельзя вдыхать нашатырный спирт, эфиры и тому подобное). Помогает и воображение, например, можно мысленно представлять, что ты вдыхаешь запах лаванды, корицы, мандарина. Такая «виртуальная тренировка» помогает пробудить участки мозга, отвечающие за распознавание запахов, стимулирует их к активации.

Если затронуты отделы центральной нервной системы, отвечающие за эту функцию, то здесь «яркие» запахи не помогут. В этом случае следует обратиться к неврологу для назначения специального лечения.

Боремся с одышкой и кашлем

Одним из самых популярных интернет-советов по восстановлению дыхания после COVID-19 является гимнастика по Стрельниковой. По словам её создателей, это и профилактика инфекционных заболеваний, и отличный способ восстановления. Упражнения вы можете без труда найти в интернете.

Активно пропагандируются в интернете дыхание паром, которое должно избавить от одышки. В воду рекомендуют добавлять соду, ромашку или другие народные средства.

Снимать кашель советуют и сном на животе, мол, все больные пневмонией делают именно так.

Мнение амурских врачей:

– Универсального совета здесь нет. Если человек перенес коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, то методика по Стрельниковой для него будет «по силам» для выполнения. Если человек болел с осложнениями (пневмония, пневмонит, миокардит и др.), то форсировать выздоровление и восстановление не стоит. В этом случае необходимо начать с дыхательных упражнений без усилий, без сопротивления и отягощения и в темпе, не вызывающем одышку. Кроме дыхательной гимнастики необходимы общеукрепляющие упражнения (например, для конечностей и туловища), которые чередуются с дыхательными.

Вот насколько таких упражнений:

Выполняется лёжа на спине, одна рука располагается на груди, вторая на животе. Вдох через нос (спокойно, на счет раз-два) в это время живот и грудная клетка поднимаются вместе с лежащими на них руками. Выдох через рот (спокойно, на счет раз-два-три-четыре) в это время живот и грудная клетка опускаются. Повторять постепенно увеличивая до 6 раз – 3-5 раз в день. Исходное положение: лежа на спине, руки раскинуты в стороны, ладонями в потолок, ноги на ширине таза, согнуты в коленях с упором на пол. Вдох через нос (спокойно, на счет раз-два) в это время поясничный отдел позвоночника и нижнюю часть грудной клетки поднимаем (отрываем от пола). Выдох через рот (спокойно, на счет раз-два-три-четыре) обнимаем себя руками. Повторять постепенно увеличивая до шести раз – 3-5 раз в день.

Дышать паровыми ингаляциями, особенно с добавлением соли или соды, не стоит. Слизистая верхних дыхательных путей ослаблена после болезни и дополнительное раздражение, температурное и химическое, может спровоцировать кашель или его усиление. Ингаляции можно проводить только по назначению врача и с помощью небулайзера.

Возвращаем силы

Слабость после перенесённой болезни встречается у каждого второго. По мнению знатоков в интернете, к жизни вас могут вернуть сразу множество народных средств: отвар эхинацеи, собачий и медвежий жир, мед и имбирь, настойка из корней хрена, которую нужно и нюхать и пить, куркума и полынь, сок лука с сахаром. Всё это назначают люди сами себе и в разных пропорциях: «Собачий жир + мед + алое по утрам по чайной ложке и все как рукой снимет», делятся советами интернет-пользователи.

Отдельным пунктом идут спиртовые настои, которые «моментально возвращают жизненные силы»: «Накрошил половину банки корней хрена, залил водкой и пил это три раза в день по одной столовой ложке, разбавляя в стакане воды», пишут на тематических форумах.

Кто-то советует прибегнуть к диете без сахара и углеводов, или же почистить организм «Полисорбом» и активированным углем. В этом случае токсины должны полностью покинуть ваше тело и освободить от страданий.

Ещё один способ борьбы со слабостью – сразу взяться за интенсивные физические нагрузки, неважно, бег это, ходьба, или занятия в тренажёрном зале.

Мнение амурских врачей:

На самом деле, чтобы повысить иммунитет после вирусной инфекции, нужно просто соблюдать несложные правила.

1. Психологическое спокойствие. Желательно не переутомляться и по возможности окружить себя только позитивными людьми, чаще делать перерывы на работе и спокойнее относиться к стрессовым ситуациям.

2. Полноценный сон. Ложитесь спать не позднее 10 часов вечера, в одно и то же время (и в будни, и в выходные). Заведите расслабляющие привычки – ближе ко времени сна слушайте успокаивающую музыку, примите теплую ванну, сделайте легкую растяжку, прочитайте бумажную книгу или журнал. Ограничьте использование гаджетов и просмотр телевизора как минимум за час до сна. Проветрите вечером спальню, поддерживайте в ней температуру на пару градусов ниже, чем в других комнатах. Не переедайте на ночь.

3. Водные процедуры. Вода способна расслаблять, успокаивать. Если есть возможность, посещайте бассейн. Нет – принимайте ванны с морской солью, контрастный душ, если нет противопоказаний, то посещайте баню. Обтирания всего тела активизируют кровообращение и обеспечивают помимо чувства свежести и комфорта закаливание организма.

5. Физическая активность. Не сразу после болезни, а спустя 1–2 недели. Старайтесь вести более активный образ жизни, совершайте больше пеших прогулок, начните или продолжите ваши занятия в спортивных клубах, очень хорошо заниматься йогой, танцами. Самый верный способ повышения иммунитета – это физический труд на свежем воздухе.

6. Пейте побольше воды. Не просто жидкости, а именно чистой воды, чтобы вывести из организма токсины, которые выделяются при интоксикации вирусом. Для этого выпивайте по полному стакану чистой воды за 30 минут до каждого приема пищи. Для придания вкуса в воду можно добавить сок лимона, листьев мяты, лаванды или розмарина, ломтиков цитрусовых, долек огурца, фруктов или ягод. На время откажитесь от крепкого кофе, чая, и особенно содержащих кофеин прохладительных или энергетических напитков. Они могут привести к обезвоживанию и отрицательно повлиять на сон.

7. Здоровое питание играет решающую роль в восстановлении после любых болезней. Обилие фруктов, свежих овощей, зелени и качественной белковой пищи значительно улучшают состояние здоровья. Свежевыжатые овощные и фруктовые соки, отварные мясо и рыба, кисломолочные продукты, зеленый качественный чай – всё это должно присутствовать в вашем рационе. Имеет смысл заменить мучные изделия хлебцами, выпечкой с цельным зерном, хлебом с отрубями.

При этом употребление любого алкоголя, не говоря уже о концентрированных спиртовых растворах, представляет опасность для здоровья. Этиловый спирт и его метаболиты угнетают функции альвеолярных макрофагов, которым принадлежит важная роль в защите легких от инфекции.

Вредит и курение. COVID-19 наносит удар в первую очередь по дыхательной, сердечно-сосудистой системам. Курение повышает риск респираторных инфекций, хронической обструктивной болезни легких, сердечно-сосудистых заболеваний, ослабляет иммунную систему, оно делает пациентов более восприимчивыми к легочным инфекциям, как бактериальным, так и вирусным, и более уязвимыми в отношении COVID-19, усугубляет тяжесть болезни и ухудшает прогноз. От этой вредной привычки переболевшим лучше отказаться.

Как видите, волшебной таблетки, настойки или отвара, который сразу как рукой снимет все последствия коронавируса, не существует. Сохраняйте здравый смысл, не паникуйте, слушайте врачей, а не интернет-знатоков, и самое главное – будьте здоровы!