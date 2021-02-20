Василий Орлов: «Начинаем в этом году полномасштабную газификацию Амурской области»

С участием губернатора Василия Орлова и заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова в правительстве региона состоялось совместное совещание по вопросам сотрудничества правительства области и ПАО «Газпром».

— Мы собрались, чтобы обсудить очень важные вопросы для региона, касающиеся газификации. Рассмотреть статус решений, которые уже были приняты, и обсудить планы на текущий год и в горизонте до 2025 года, – начал совещание Василий Орлов.

— Мы посмотрели ход реализации строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Проект реализуется в графике. Нет никаких сомнений, объект будет введён вовремя. Две технологические линии запускаем в этом году. На сегодняшний день электростанция – Свободненская ТЭЦ – находится в завершающей стадии пуско-наладочных работ. Тоже в соответствии с графиком строится микрорайон в городе Свободном для работников Амурского газоперерабатывающего завода. Проект будет комплексный, кроме жилья, здесь будут все социальные объекты, – рассказал Виталий Маркелов. – Сотрудничество с Амурской областью продолжается не только по строительству завода, а также по газификации региона. Первый газ должен прийти в этом году в Углегорск».

По программе развития газоснабжения и газификации Амурской области на 2021-2025 годы предусмотрено строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов, газификация 22 объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий. Ожидаемый прирост газификации составит 11,7%.

— На сегодняшний день утверждён план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2021 год – планируется завершение строительства трёх межпоселковых газопроводов протяженностью 74,5 км, ведутся работы по проектированию, – доложил заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко.

Первым газифицирован будет город Циолковский.

— В 2021 году начало отопительного сезона в ЗАТО будет уже на природном газе. До 7 июля мы планируем завершить перевод котельной на газ, август – пуско-наладочные работы. К концу сентября, в зависимости от температуры на улице, планируем начать отопительный сезон, именно с использованием природного газа, – пояснил министр ЖКХ Алексей Тарасов.

Далее по плану – город Свободный. В 2020 году правительство региона активно вело подготовку – сделано проектирование четырёх котельных. Стоимость их перевода на голубое топливо составляет 1,064 млрд. рублей. Пятая котельная на стадии проектирования – в июле 2021 года планируется получить проект. В целом по Свободному планируется перевести на газ девять муниципальных и одну котельную жилого микрорайона.

Следующим этапом идёт Благовещенский район и Благовещенск. В этом году у правительства региона задача - разработать и утвердить схему газификации этих территорий. В 2022-2023 годах планируется вступить в активную фазу строительства сетей и котельной мощностью 80 Гкал 800 квартала Благовещенска. Это будет способствовать развитию жилого микрорайона и стимулировать жилищное строительство.

На совещании рассмотрели возможность перехода на экологически чистое топливо, сжиженный природный газ, котельных Белогорска.

— Газпром вынес предложение, мы с ними отработаем, – прокомментировал министр Алексей Тарасов. – В дальнейшем будем рассматривать газификацию всего субъекта с опытом внедрения технологий на первых шести территориях.

Также на совещании озвучили, что Амурская область готова выступить пилотным регионом, где будет создан единый региональной оператор по газификации, и в дальнейшем транслировать опыт на субъекты РФ. Напомним, на Совете Федерации губернатор Василий Орлов поднимал вопрос о том, что сейчас отсутствуют единые для всех регионов правила, каждый регион самостоятельно определяет регионального оператора, изыскивает финансирование. Сенаторы обещали поддержку и министерству финансов РФ совместно с министерством экономического развития РФ предложено доработать постановления правительства РФ, предусмотрев в них корректировку понятия «создания отдельного юридического лица для реализации инвестиционного проекта» в целях расширения перечня возможных инвестиционных проектов.

Обсудили работу по социальным программам. Глава региона также отметил, что все социальные договорённости, которые есть – строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, программа «Газпром-детям» – всё идёт в графике.