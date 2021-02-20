В Приамурье ещё три человека скончались от коронавируса

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Всего с начала пандемии в регионе заболели 20 644 человека. 19 050 выздоровели, 162 скончались.

По данным Амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента.

У 27 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (59%), у одного – бессимптомно (2%), у 18 – в виде пневмонии (39%).

Показатель заболеваемости составляет 2 613,02 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 778 295 человек, в том числе за последние сутки – 3 194.