В Приамурье ещё три человека скончались от коронавируса
В Приамурье за последние сутки три человека скончались от COVID-19. По информации портала Стопкоронавирус.рф, выявили 46 новых заражений, 48 человек выздоровели.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 20 644 человека. 19 050 выздоровели, 162 скончались.
По данным Амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента.
У 27 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (59%), у одного – бессимптомно (2%), у 18 – в виде пневмонии (39%).
Показатель заболеваемости составляет 2 613,02 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 778 295 человек, в том числе за последние сутки – 3 194.
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