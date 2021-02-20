Из Читы в Китай вывезли пиломатериалов более чем на восемь миллионов рублей

Из Читы через многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск провезли более 1,1 тысячи кубометров сосны. Всего с 2017 по 2018 год транспортировали пиломатериалов на 8,1 миллиона рублей. По фактам контрабанды Читинская таможня возбудила уголовное дело.

Фирма представляла в таможню фиктивные договоры купли-продажи. Поставщик, указанный в договорах, пиломатериалы не продавал.

— В отношении руководителя торговой компании Читинская таможня возбудила уголовное дело по статье незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере. Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей, – сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Напомним, что в декабре прошлого года генпрокурор утвердил обвинение по делу о контрабанде ценных пород дерева. А в начале февраля из Благовещенска в Китай незаконно экспортировали 64 тонны пушнины.