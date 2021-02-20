Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:45 0

В отдалённых районах Благовещенска заасфальтируют часть грунтовых дорог

В отдалённых районах Благовещенска заасфальтируют часть грунтовых дорог

В 2021 году запланировано асфальтирование части грунтовых дорог в Благовещенске. Так, больше полукилометра асфальта уложат на улице Нагорной от дома по Мичурина, 19 вдоль жилого сектора. Обочины обещают укрепить щебнем.

В планах асфальтирование дороги по улице Кузнечной от Текстильной до Перспективной. Здесь в два слоя положат асфальт, отремонтируют тротуар и подготовят место для обустройства газона.

Асфальтобетонное покрытие появится и на дороге посёлка Радиоцентр, которая ведёт от Игнатьевского шоссе к котельной.

Начать ремонтные работы планируют в апреле. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» за счет средств регионального и городского бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 49

#дороги #мэрия #строительство #транспорт

распечатать


Происшествия

Пятеро человек застряли в сломанном автомобиле в Приамурье
Общество

В микрорайоне Благовещенска преобразится ещё одна территория
Общество 2

В Благовещенске весенний паводок может подтопить микрорайон
Происшествия 1

В Благовещенске администрация проверила школьную столовую, в которой обвалилась штукатурка
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь