В отдалённых районах Благовещенска заасфальтируют часть грунтовых дорог

В 2021 году запланировано асфальтирование части грунтовых дорог в Благовещенске. Так, больше полукилометра асфальта уложат на улице Нагорной от дома по Мичурина, 19 вдоль жилого сектора. Обочины обещают укрепить щебнем.

В планах асфальтирование дороги по улице Кузнечной от Текстильной до Перспективной. Здесь в два слоя положат асфальт, отремонтируют тротуар и подготовят место для обустройства газона.

Асфальтобетонное покрытие появится и на дороге посёлка Радиоцентр, которая ведёт от Игнатьевского шоссе к котельной.

Начать ремонтные работы планируют в апреле. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» за счет средств регионального и городского бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.