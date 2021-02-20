В Благовещенске полицейская собака помогла найти преступника

В Благовещенске раскрыли «по горячим следам» хищение имущества из частного дома. Служебная овчарка по кличке Брюс привела полицейских к месту, где скрывался злоумышленник.

С сообщением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» обратилась местная жительница 1983 года рождения. В дом проникли неизвестные и похитили бензопилу и другое имущество, общий ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Оперативная группа выехала на место происшествия немедленно, в её составе находился кинолог, прапорщик полиции Сергей Виговский со служебной собакой.

Овчарка Брюс взяла след и привела полицейских к заброшенному дому. В одной из квартир полицейские обнаружили и задержали подозреваемого 1982 года рождения. Там же находилось всё похищенное имущество.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.