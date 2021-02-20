В школах Приамурья к сентябрю откроются цифровые лаборатории

В Амурской области центры «Точка роста» заработают в новом формате. Раньше они назывались центрами цифрового и гуманитарного профиля, а теперь это центры естественнонаучной и технологической направленностей. В школах области уже работают 68 «Точек роста», а в сентябре их станет на 29 больше.

— В новых центрах откроются цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и экологии. Их оснастят ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами. Также здесь появится конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков, набором ОГЭ по химии и прочим инвентарём, – сообщает пресс-служба минобрнауки области.

«Точки роста» научат детей из сельских школ работать с современными технологиями. Эти центры призваны минимизировать разрыв качества образования между сельскими и городскими школами. Уже к 2024 году более половины амурских школ оснастят «Точками роста».

Нацпроект «Образование» реализуется с 2019 до 2024 год, а его бюджет – 784,5 миллиарда рублей. С этого года проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Учитель будущего» интегрированы в программу «Современная школа». Они нацелены на улучшение качества российского образования.

Напомним, что в Амурской области действует проект «Первая профессия». Он позволяет подросткам получить специальность ещё до окончания школы. Скоро в регионе создадут электронную систему образования, которая облегчит жизнь учеников и их родителей. Кроме того, по нацпроекту «Образование» в амурских колледжах открываются новые лаборатории. Также в области непрерывно будут повышать профмастерство педагогов, а дети в отдалённых районах имеют возможность обучаться в мобильном «Кванториуме».