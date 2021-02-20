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сегодня, 17:30 1

В Благовещенске появился подозрительный «приют» для животных

В Благовещенске появился подозрительный «приют» для животных
Фото: https://www.instagram.com/priut.dobro.blg/

Читатели Амур.инфо сообщили в редакцию о появлении подозрительной странички Instagram. По словам амурчанина, аккаунт приюта «Добро» – мошенники.

При входе на страничку приюта ни в описании профиля ни в комментариях к постам нет информации о местоположении приюта, ни контактов для связи. При этом в профиле есть множество фотографий собак и под каждой – просьба перечислить деньги на счёт приюта.

За комментариями мы обратились в общественную организацию любителей животных «Велес».

— Такого приюта, на сколько мне известно, в городе нет. Но я знаю, что с таким названием был инстаграм-приют на Сахалине. Там мошенники собирали с доверчивых людей деньги в интернете. В общем, в нашей работе встречается много мошенников. Очень просто разместить в сети фото с больной собакой и за пару часов её раскрутить и собрать денег. Люди, когда понимают что их обманули, не хотят больше помогать, – прокомментировала ситуацию Нина Стельмахова.

Отметим, что в Благовещенске работает несколько зоозащитных организаций. У всех у них есть профили в Instagram, где открыты комментарии, люди общаются, есть известный адрес и понятно какие конкретно волонтёры помогают животным. В приют всегда можно приехать, пообщаться с персоналом и питомцами. В случае, если непонятно кто именно занимается сбором средств, то лучше перечислением денег не заниматься.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 минуты назад

    Конкуренция за кошельки доверчивых граждан покоя не даёт

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