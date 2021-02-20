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«Вперёд в прошлое»: в благовещенском Доме ремёсел открылась выставка «Назад в СССР»

«Вперёд в прошлое»: в благовещенском Доме ремёсел открылась выставка «Назад в СССР»

В Благовещенске в Доме ремёсел открылась выставка «Назад в СССР». Она будет открыта до 28 марта по адресу Красноармейская, 159/3. Здесь уже собрано около тысячи экспонатов. Однако любой желающий может принести что-то из своей коллекции. Посетители смогут проголосовать за самую интересную вещицу, а его владелец получит сертификат от партнёров выставки.

— Люди сами приносят экспонаты к нам. После закрытия выставки все вещи мы вернём владельцам. Каждый посетитель найдёт экспонат по душе. Кому-то нравятся куклы, а кто-то млеет от аппаратуры. Взрослые окунутся во времена СССР и поностальгируют, а современные дети узнают многое о том, как это было. Увидят форму для леденцов на палочках, портфель, горн и первые электронные игры, – рассказала заведующая Домом ремёсел Наталья Белоноженко.

Она уточнила, что практически все экспонаты находятся в рабочем состоянии. В выставке участвует домашний музей СССР, организация коллекционеров и частные лица. Также приносят много интересных вещей, как говорят владельцы – «хлам, который можно было выбросить». Но на выставке эти вещи обретают вторую жизнь.

— Тот период жизни вспоминают всё чаще. Если бы СССР не развалился, то в следующем году мы бы праздновали столетие. В нашей коллекции есть слоники на счастье, детская обувь, устав коммунистической партии, дипломы, награды, пионерские галстуки, значки и многое другое, – рассказала заведующая.

Напомним, что в столице Приамурья также можно посетить выставку шоколада в музее Новикова-Даурского. Кроме того, в Благовещенск приедет выставка икон главы Циолковского Сергея Левицкого. А выставку поделок фестиваля «Детство на Амуре» можно посмотреть в 3D-формате.

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#культура #память

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