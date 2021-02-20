Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 0

Благовещенских пенсионеров учат пользоваться смартфонами

Благовещенских пенсионеров учат пользоваться смартфонами
Фото: pixabay.com

Курсы по использованию смартфонов регулярно проводит городское отделение «Союза пенсионеров России». Пользоваться гаджетами людей преклонного возраста обучают преподаватели кафедры информатики и математики БГПУ, а также студенты этого вуза.

На этой неделе в «школе смартфона» прошёл первый выпускной. Сертификаты за успешное окончание курсов получили восемь пенсионеров.

На этой неделе в «школе смартфона» прошёл первый в 2021 году выпускной. Сертификаты за успешное окончание курсов получили восемь пенсионеров. Также благовещенское отделение Союза пенсионеров регулярно проводит и курсы по компьютерной грамотности, сообщает пресс-служба администрации города.

Просмотров всего: 104

#пенсии #технологии

распечатать


Экономика

Амурский ГХК: построить «зеленое» производство полимеров
Общество 5

Отучиться на блогера с госдипломом с этого года можно в Хабаровском институте культуры
Экономика 32

В России подсчитали прожиточный минимум пенсионера: Приамурье оказалось на 17-м месте
Общество 1

Крупнейшие российские digital-компании вошли в экспертный совет конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь