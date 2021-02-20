Благовещенских пенсионеров учат пользоваться смартфонами

Курсы по использованию смартфонов регулярно проводит городское отделение «Союза пенсионеров России». Пользоваться гаджетами людей преклонного возраста обучают преподаватели кафедры информатики и математики БГПУ, а также студенты этого вуза.

На этой неделе в «школе смартфона» прошёл первый выпускной. Сертификаты за успешное окончание курсов получили восемь пенсионеров.

На этой неделе в «школе смартфона» прошёл первый в 2021 году выпускной. Сертификаты за успешное окончание курсов получили восемь пенсионеров. Также благовещенское отделение Союза пенсионеров регулярно проводит и курсы по компьютерной грамотности, сообщает пресс-служба администрации города.