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сегодня, 16:45 0

Жители Приамурья могут принять участие в Всероссийском полумарафоне

Жители Приамурья могут принять участие в Всероссийском полумарафоне
Фото: https://xn--80acghh.xn--p1ai/online

В мастерстве по физической культуре и спорту Амурской области рассказали, что все жители региона могут стать частью масштабного спортивного события. Любой амурчанин может принять участие в всероссийском полумарафоне «ЗаБег».

— В Приамурье он пройдет в онлайн-формате. Его главное преимущество в том, что участники не ограничены ни временем, ни маршрутом. Они могут сами выбрать где, когда и сколько бежать, – объяснили в пресс-службе министерства.

Регистрация на сайте мероприятия ещё идет. Для участия необходимо пройти регистрацию, выбрать комфортную дистанцию, скачать на мобильный любой беговой трекер, оплатить оргвзнос и с 17 по 30 мая пробежать выбранную дистанцию.

После ЗаБега нужно загрузить скриншот с результатами в личный кабинет на сайте и тогда в ближайшем отделении «Почты России» можно получить медаль участника.

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