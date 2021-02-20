54-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике и вызвала восторг фанатом
Голливудская звезда Сальма Хайек опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок в купальнике.
Пользователи оценили фото, сделанное на борту яхты. В свои 54 года Сальма выглядит просто прекрасно. Более того, актриса позволила себе шутку:
«Угадайте, что рано или поздно учатся делать мамы?», - подписала она под постом.
Если прокрутить карусель, становится понятно, что Сальма Хайек не просто позирует на борту яхты, а делает массаж своей дочери.
Просмотров всего: 267