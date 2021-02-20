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сегодня, 15:33 0

54-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике и вызвала восторг фанатом

54-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике и вызвала восторг фанатом
Фото: @salmahayek

Голливудская звезда Сальма Хайек опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок в купальнике.

Пользователи оценили фото, сделанное на борту яхты. В свои 54 года Сальма выглядит просто прекрасно. Более того, актриса позволила себе шутку:

«Угадайте, что рано или поздно учатся делать мамы?», - подписала она под постом.

Если прокрутить карусель, становится понятно, что Сальма Хайек не просто позирует на борту яхты, а делает массаж своей дочери.

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#шоу-бизнес

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