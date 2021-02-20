Жену Тарасова сравнили с Бузовой

Нынешнюю супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко сравнили с его бывшей женой – Ольгой Бузовой.

Костенко опубликовала на своей страничке в Instagram видео с фотосессии, во время которой она предстала в образе куклы Барби. Подписчики оценили кокетливые позы, которые принимала Настя, но заявили, что она очень похожа на Ольгу Бузову. Перекрашиваться в блондинку ей не советуют.

На Костенко Тарасов женат с 2018 года, у них двое детей. До этого футболист был женат на Ольге Бузовой, а до поп-дивы – ещё на одной девушке. По поводу алиментов первой жене у Тарасова периодически возникают конфликтные ситуации.