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20февраля
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сегодня, 15:12 0

Жену Тарасова сравнили с Бузовой

Жену Тарасова сравнили с Бузовой
Фото: Instagram

Нынешнюю супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко сравнили с его бывшей женой – Ольгой Бузовой.

Костенко опубликовала на своей страничке в Instagram видео с фотосессии, во время которой она предстала в образе куклы Барби. Подписчики оценили кокетливые позы, которые принимала Настя, но заявили, что она очень похожа на Ольгу Бузову. Перекрашиваться в блондинку ей не советуют.

На Костенко Тарасов женат с 2018 года, у них двое детей. До этого футболист был женат на Ольге Бузовой, а до поп-дивы – ещё на одной девушке. По поводу алиментов первой жене у Тарасова периодически возникают конфликтные ситуации.

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#шоу-бизнес

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